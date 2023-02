A Secretaria Municipal de Saúde recebeu novas doses do imunizante Pfizer Baby e agora as doses estão disponíveis em todos os postos de saúde da cidade. Todas as crianças, inclusive aquelas sem comorbidades, poderão ser vacinadas.

As doses são para crianças com idades entre seis meses e quatro anos. A Pfizer pediátrica é para crianças de cinco a 11 anos e a coronavac atende as crianças acima de três anos.

Confira a reportagem completa: