Pick-up capota na MS-320 e família escapa sem ferimentos

Um capotamento de veículo foi registrado, no início da tarde desta quarta-feira (18), na rodovia MS-320, km 10, próximo ao retiro "Peniel", em Três Lagoas. Por volta de 13h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente, onde uma pick-up, com uma família, havia saído da pista e capotado.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram os pasageiros fora do veículo. A motorista havia sofrido escoriações e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). As causas do capotamento não foram informadas.