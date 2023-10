Picos de energia danificam aparelhos e moradores reclamam

Reclamações contra o serviço de fornecimento de energia elétrica, em Três Lagoas, tiveram alta entre os meses de agosto e setembro de 2023. O Programa de Defesa do Consumidor (Procon) registrou um aumento de queixas de consumidores sobre quedas de energia e aparelhos danificados, sendo, em média, 12 registros por semana, por meio de ligações anônimas.

Os picos de energia se intensificaram nas últimas semanas de setembro, quando uma onda de calor extremo atingiu parte do Brasil, incluindo a região três-lagoense. Não é incomum que oscilações ou quedas de energia elétrica repentinas danifiquem aparelhos eletrônicos ou eletrodomésticos. E foi justamente o que aconteceu em algumas residências da cidade que tiveram aparelhos queimados.

A dona de casa Amanda Silva, por exemplo, moradora do bairro Interlagos, contou que teve um ventilador queimado e uma televisão parcialmente danificada após picos de energia na residência. Ela disse que entrou em contato com a concessionária de energia para pedir ressarcimento, mas não conseguiu. “Eles disseram que precisava que a conta energia estivesse no meu nome, mas está no nome da proprietária do imóvel que eu alugo”, explicou.

Mas nesses casos, o prejuízo não pode pesar no bolso da população. Para que isso não ocorra, há formas de reaver o bem, segundo o diretor do Procon, Jurandir da Cunha Viana. “O primeiro passo é ir até a Elektro e preencher um formulário informando a situação e solicitar o ressarcimento. No site da concessionária tem um regulamento com instruções”, informou.

Alguns consumidores também usaram as redes sociais para reclamar dos problemas de energia e relataram que já tiveram até mais de três aparelhos queimados em decorrência de quedas de energia.

No programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, a gerente regional da Elektro, Pamella Rocca, explicou que esses problemas de quedas de energia foram devido a onda de calor que atingiu o município e fez com que os consumidores usassem mais aparelhos em casa, o que sobrecarregou as redes de distribuição. “Em comparação ao mesmo período do ano passado, o consumo de energia ultrapassou 200%, em Três Lagoas”, destacou.

Para solicitar o ressarcimento de aparelho queimado o consumidor pode ir até agência da Elektro, em Três Lagoas, ou acessar o site neonergia.com, selecionar a opção ‘Ressarcimento de danos elétricos’ e preencher um formulário.