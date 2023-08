Picos de energia elétrica são constantes em bairros de Três Lagoas

Em alguns pontos de Três Lagoas, a população tem relatado picos de energia elétrica, nos últimos dias. Comerciantes e moradores estão preocupados com possíveis prejuízos e eletrodomésticos queimados.

A funcionária Silvia Alvez Cruz, trabalha em uma peixaria no bairro Vila Nova e, vem sofrendo com a queda constante de energia elétrica. A preocupação é acarretar em algum prejuízo com alimentos e produtos. “A energia cai e nós temos que desligar as ilhas e os freezers com medo de queimar. Esperamos de 20 a 30 minutos e ligamos na concessionária, questionando o motivo da falta de energia. Se a energia demorar pra voltar, temos perda dos peixes.”

A equipe de reportagem entrou em contato com a Neoenergia Elektro, responsável pelo abastecimento da região. Por meio de nota, a empresa informou que possui um sistema de religamento automático (piques) que identifica falhas momentâneas na rede de distribuição e que realiza o restabelecimento de energia aos clientes, evitando que se torne uma interrupção de longa duração. E para a execução periódica da manutenção preventiva e melhorias na rede de distribuição, é necessário efetuar, em alguns momentos, a transferência de clientes para outras fontes para possibilitar a execução dos serviços com segurança, reduzindo assim a quantidade de clientes afetados por interrupções de longa duração. "Na execução destas transferências, por questão técnica, há necessidade de efetuar interrupções momentâneas no fornecimento de energia, porém são com durações inferiores a 3 minutos, ou seja, os clientes beneficiados pela opção da segunda fonte de fornecimento permanecem com energia durante a realização das intervenções em redes desenergizadas", consta trecho da nota.

