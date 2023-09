Homem fica gravemente ferido após sofrer descarga em rede elétrica no Centro

Um homem, de 46 anos, sofreu ferimentos grave ao ser eletreculado enquanto realizava a pintura da fachada de um prédio comercial, na rua Elmano Soares, no Centro de Três Lagoas.

A ocorrência foi na manhã, desta quarta-feira (27), quando a vítima recebeu uma forte descarga elétrica ao encostar em um bastão metálico na rede de alta tensão, no momento em que pintava o imóvel.

De acordo com testemunhas, os primeiros socorros foram feitos por um técnico de segurança, que estava em um escritório próximo ao local do acidente.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os militares encontraram o pintor desacordado e debruçado no para-peito do prédio.

A vítima sofreu queimaduras de 2° e 3° graus em várias partes do corpo. Testemunhas relataram que o pintor foi levado para o Hospital Auxiliadora, estava consciente e orientado. Porém, com dores intensas, devido às graves queimaduras.

Foi montado uma operação de resgate pelos militares do 5° Grupamento de Bombeiros Militares, que conseguiram resgatar o trabalhador para os paramédicos do Samu. Rapidamente, o trabalhador foi atendido e levado ao Hospital Auxiliadora.