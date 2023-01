Piso salarial do comércio de Três Lagoas será de R$ 1.550

Os sindicatos do Comércio Varejista e dos Empregados do Comércio de Três Lagoas definiram em convenção coletiva de trabalho o reajuste salarial para os funcionários do comércio.

O piso salarial a partir de 1ª de novembro de 2022 até 31 de outubro deste ano será de R$ 1.550. Os salários acima de R$ 1.420 serão reajustados pelo índice de 07,50%, respeitando o piso salarial de R$ 1.550.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides de Freitas, o reajuste vai beneficiar todos os funcionários do comércio, mesmo os que não são filiados ao sindicato.

Nos últimos anos muitos sindicatos fecharam as portas, e vários trabalhadores acabaram ficando sem representatividade.