Pistoleiros executam homem com mais de 10 tiros

Richard Farias da Silva, 26 anos, foi morto com vários tiros na noite desta quinta-feira (28), na rua Travessa H, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas.



Richard estava em frente à sua casa quando dois homens armados e na garupa de duas motos deram vários tiros contra Richard que ainda teria tentado correr dos algozes, mas caiu morto metros para dentro do quintal.

Segundo testemunhas as motos utilizadas no crime, seriam uma Honda CG 150 e uma Honda Bis, cada uma com dois ocupantes. Richard Farias da Silva acabou surpreendido pelos atiradores que dispararam mais de 20 vezes contra Richard que levou diversos tiros e acabou não resistindo.

Ainda não se tem a identificação dos suspeitos ou a motivação do crime. A Força Tática esteve no local e preservou a cena do crime até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atestou a morte.



A Polícia Civil e a Polícia Científica esteve no local e após os trabalhos de levantamento de informações, registraram o boletim de ocorrência de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e liberaram o corpo para ser levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).