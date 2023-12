PL promove 'Encontro da Direita' para fortalecer o partido em Três Lagoas

Na noite desta sexta-feira (15), será realizado o primeiro “Encontro da Direita”, em Três Lagoas, com ato de filiação do Partido Liberal (PL). O evento partidário ocorrerá no Hotel Taj, na avenida Antônio Trajano, a partir das 19h, e tem como objetivo fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2024 e também para projetos.

O evento contará com a presença do presidente do PL em Mato Grosso do Sul, deputado federal Marcos Pollon, e convidados, como deputado federal Rodolfo Nogueira e o 1º suplente de senador Tenente Aparecido Portela, entre outros.

Na ocasião haverá o lançamento do PL Mulher, que será presidido pela engenheira ambiental, Mariana Amaral. Também haverá posse do PL Jovem.

No mês de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou Mato Grosso do Sul para participar de um encontro do PL estadual, em Campo Grande, com foco na organização da legenda no Estado para a disputa das eleições. Bolsonaro foi o vencedor do primeiro turno e do segundo, nas eleições de 2022, em Três Lagoas. Ele recebeu 36.736 votos válidos, representando 59,04% de votação.