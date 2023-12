PL reúne afiliados e nomeia novos presidentes em Três Lagoas

O PL (Partido Liberal) realizou o primeiro 'Encontro da Direita' em Três Lagoas. O evento ocorreu na sexta-feira (15), com o objetivo de fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul e a realização de novos projetos. Hoje, o PL conta com 700 afiliados em Três Lagoas.

Já visando as eleições de 2024, membros do PL se reuniram para discutir projetos da legenda no município. Participaram do encontro autoridades, empresários e afiliados da sigla partidária, além do presidente do PL em Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon.

A intenção foi integrar novos membros e lançar projetos como o PL Mulher, que será presidido pela engenheira ambiental, Mariana Amaral, e o PL Jovem, presidido pela professora Mara Silverio, que buscarão integrar mulheres e jovens na política e ao partido.