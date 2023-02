Plano Diretor inviabiliza novos loteamentos em Três Lagoas

A revisão do Plano Diretor de Três Lagoas foi um dos assuntos debatidos na sessão desta terça-feira (14) da Câmara Municipal. O assunto foi levantado pelo vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues.

Segundo o parlamentar, pelo Plano Diretor atual, fica inviabilizada a abertura de novos loteamentos em algumas regiões da cidade. Por isso, é necessária a mudança da metragem do tamanho dos lotes em determinadas regiões para que os empreendedores possam investir em novos bairros. Além disso, conforme ele, isso possibilitará que a população consiga ter acesso com mais facilidade a casa própria.

Com mais de 30 anos no ramo imobiliário, tendo sido responsável pela abertura de mais de 40 loteamentos na cidade, o empresário Antônio de Souza, concorda que é preciso reduzir a metragem de alguns lotes. O empresário entende que a prefeitura precisa convidar as pessoas do ramo para discutir o assunto.

A administração municipal não se pronunciou sobre o assunto.

