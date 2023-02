Plano Diretor inviabiliza novos loteamentos em Três Lagoas

A revisão do Plano Diretor de Três Lagoas foi um dos assuntos debatidos na sessão desta terça-feira (14) da Câmara Municipal. O assunto foi levantado pelo vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues.

Segundo o parlamentar, pelo Plano Diretor atual, inviabiliza a abertura de loteamentos em algumas regiões da cidade. Por isso, é necessária a mudança da metragem do tamanho dos lotes em determinadas regiões para que os empreendedores possam investir em novos bairros. Além disso, conforme o vereador, possibilitará para a população conseguir ter acesso com mais facilidade a aquisição da casa própria.

Com mais de 30 anos no ramo imobiliário, tendo sido responsável pela abertura de mais de 40 loteamentos na cidade, o empresário Antônio de Souza, concorda que é preciso reduzir a metragem de alguns lotes. O empresário entende que a prefeitura precisa convidar as pessoas do ramo para discutir o assunto na revisão do Plano Diretor.

De acordo com o Plano Diretor, o lote para ser comercializado na maioria das regiões de Três Lagoas, tem que ter 360 metros quadrados, em alguns casos até, 520 metros quadros, o que para os investidores, inviabiliza a abertura de loteamentos e venda dos terrenos.

Segundo o empresário Magid Thomé Filho, antes da revisão do Plano Diretor, que ocorreu em 2010, o lote poderia ter 240 metros quadrados. “O lote menor facilita para a compra e venda”, comentou.

De acordo com Thomé, o metro quadrado em Três Lagoas custa R$ 270, ou seja, um lote de 240 metros, parcelados, custará R$ 65 mil. Enquanto que, um lote de 360 metros quadrados, custará R$ 97 mil.

Magid ressalta ainda que os novos loteamentos não requer investimentos do poder público, pois a infraestrutura, como água, energia elétrica, asfalto e drenagem, é de responsabilidade do investidor. “Para a prefeitura, cabe fazer o serviço da coleta de lixo”, destacou.

E empresários do ramo imobiliário afirmam que Três Lagoas não tem tantos prédios, justamente pela questão do recuo da área a ser construída. Por isso, entendem que é preciso alterar o Plano Diretor, que passa por revisão.

A administração municipal não quis se pronunciar sobre o assunto. O Plano Diretor de Três Lagoas, foi criado em 2006, na gestão da ex-prefeita Simone Tebet. Depois, passou por revisão na gestão da ex-prefeita Márcia Moura. Agora, na gestão de Ângelo Guerreiro, a prefeitura contratou uma empresa para fazer a revisão do Plano Diretor e do Uso de Ocupação do Solo.