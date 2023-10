Plano Estadual de Economia Criativa de MS será nesta segunda-feira em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo (Sedectt), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), através da Superintendência de Economia Criativa, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Social da Indústria (Sesi), realizam nesta segunda-feira (23), o lançamento Regional do Plano Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul – “MS + Criativo”.

São convidados para o evento que acontecerá na sede do Sebrae: secretários municipais e colaboradores das áreas Turismo, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, artistas, artesãos, realizadores de eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, agentes, gestores e produtores criativos e outros das áreas da gastronomia, moda e tecnologia, e demais parceiros.

De acordo com a Setescc, é imprescindível a participação da comunidade criativa da cidade, para a construção das vocações regionais de cada região. No lançamento, será apresentado um breve conceito de economia criativa e o método de como será conduzido o plano estadual.

Finalizada a fase de construção, será iniciada a execução do plano junto com os parceiros, o documento será encaminhado pelo governo estadual, como o projeto da 1ª Lei Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul, mensagem a ser enviada para a Assembleia Legislativa do Estado, assim que concluído, o que deve acontecer no 1º Encontro Estadual de Economia Criativa – “MS + Criativo”, previsto para 5 de dezembro, em Campo Grande.

O lançamento do “MS + Criativo”, será nos dias 23 e 24 de outubro, às 19h, no Sebrae, que fica localizado na rua Zuleide Pérez Tabox, número 826, no Centro.