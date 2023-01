Casal é preso e PM encontra plantação de maconha em residência

Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam um casal acusado de tráfico de drogas, no Bosque das Araras, em Três Lagoas. Dentro da casa em que eles moravam, os policiais encontraram uma pequena plantação de maconha.

As plantas tinham mais de um metro de altura. O casal foi levado pela PM, juntamente com as plantas. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em 2022foram apreendidas seis toneladas de maconha e mais de 400 quilos de cocaína. Também conforme a SEJUSP, 176 pessoas foram presas por tráfico de drogas e, em 2023, dez pessoas já foram encaminhadas para a delegacia pelo mesmo crime.

Confira na resportagem abaixo: