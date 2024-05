Plantão nos cartórios eleitorais de Três Lagoas tem baixa procura no feriado

Menos de 80 pessoas passaram pelos cartórios das zonas eleitorais de Três Lagoas, nesta quarta-feira (1º), feriado nacional, para regularização de títulos e emissão. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realiza plantão de atendimento nos feriados, aos sábados e estendeu o expediente nos dias úteis para atender os eleitores dentro do prazo do fechamento do cadastro eleitoral, que termina em 8 de maio.

De acordo com a chefe da 9ª Zona Eleitoral, Vanessa Barroso, a quantidade de pessoas que foram atendidas nesta quarta está abaixo do esperado, já que 4,2 mil títulos eleitorais foram cancelados em Três Lagoas por irregularidades.

Para poder votar nas eleições municipais, que acontecem no dia 6 de outubro, os eleitores têm até 8 de maio para regularizar qualquer pendência ou fazer o alistamento - solicitar a primeira via do título de eleitor.

Depois dessa data não será mais possível fazer qualquer alteração no cadastro eleitoral.

O cancelamento do título foi temporariamente suspenso pelo TSE durante a pandemia da Covid-19, permitindo que os eleitores realizassem os votos nas eleições municipais de 2020 e presidenciais de 2022. No entanto, o efeito de cancelamento voltou a valer após os pleitos.

Em Três Lagoas, o cartório eleitoral fica localizado na rua Alfredo Justino, número 1100, na área Central. O atendimento é realizado entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira. No sábado, de 8h às 13h.