Plataforma EaD do Senar-MS oferece 17 cursos gratuitos do agro

Autonomia e liberdade para acessar e estudar a qualquer hora e dia da semana, aprendizagem dinâmica com material e profissionais qualificados. Tudo isso você encontra na Plataforma EAD do Senar Mato Grosso do Sul que está com inscrições abertas para capacitações gratuitas e de curta duração com certificação.

São 17 opções de cursos de Formação Profissional Rural (FPR), com carga horária de até 20 horas nas áreas de Agricultura de Precisão, Inovação, Gestão, Empreendedorismo Rural e Produção Vegetal.

“Um espaço inteiramente dedicado à formação e qualificação de pessoas que atuam no campo. A troca de experiência é um diferencial da plataforma, que disponibiliza ainda o material digital complementar aos matriculados”, explica o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

Além de uma interface intuitiva, o ambiente de estudo oferece ferramentas de comunicação para interação com os colegas da turma, tutores e monitores em fóruns e chats.

Ficou interessado? Basta acessar ead.senarms.org.br, escolher o curso de sua preferência e fazer o cadastro.