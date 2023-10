Plataforma online ajuda pais a monitorar filhos na internet

Com o avanço da tecnologia e crescimento das atividades online, acompanhar as relações virtuais e o conteúdo que os filhos consomem na internet, pode parecer desafiador para os pais.

Diante desse cenário, uma iniciativa chamada "De Boa na Rede" foi criada, funcionando como uma espécie de biblioteca virtual, que oferece orientações passo a passo sobre como os pais e cuidadores podem gerenciar o uso de plataformas virtuais, como navegadores de pesquisa e aplicativos de entretenimento.

Além de abordar questões de monitoramento, o site fornece dicas sobre como proteger a privacidade e segurança, de crianças e adolescentes, enquanto estão envolvidos em jogos online, troca de mensagens e outras atividades. Também disponibiliza informações sobre como denunciar eventuais abusos ou práticas ilícitas na internet.

Nesse contexto, as ferramentas tecnológicas desempenham um papel fundamental para auxiliar os pais no monitoramento, e também, na promoção de um ambiente online mais seguro e saudável para seus filhos. O "De Boa na Rede" surge como um recurso para orientar os pais nessa jornada de proteger e educar seus filhos no mundo virtual.

