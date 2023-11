PM abrirá 800 vagas e Três Lagoas terá Centro de Formação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Administração e Segurança Pública abrirá um novo concurso público da Polícia Militar com o objetivo de reforçar o policiamento nos municípios do Estado. Ao todo serão ofertadas 800 vagas para militares e 20 para oficiais para compor a corporação.

Segundo o comandante do Policiamento de Área (CPA2) da Polícia Militar, Gil Alexandre, um polo do Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (Cefap) será implantado em Três Lagoas e outros municípios. “Ainda não houve uma divisão, mas a intenção é distribuir esses novos membros da PM em todo o Estado para reforçar o policiamento”, pontou.

Hoje, 23 municípios e quatro distritos possuem um uma unidade do CPA da Polícia Militar. Mas, a estratégia da Secretaria de Segurança é disponibilizar um coronel em cada unidade. “Essas divisões são muito importantes para ter um coronel mais presente junto com a tropa no policiamento diário nas cidades do Estado”, ressaltou o comandante.

Armamento

O Governo do Estado também fez a aquisição de novos armamentos, como pistolas e berettas 9 mm, que foram distribuídas para os integrantes da Polícia Militar e Polícia Penal. De acordo com o comandante, Gil Alexandre, a Polícia Militar em Três Lagoas recebeu, aproximadamente, 700 pistolas, que foram distribuídas para cada policial da PM e da Polícia Penal.

Ações

A Polícia Militar de Três Lagoas em conjunto com o Departamento de Fiscalização de Trânsito têm realizado operações para reduzir a quantidade de acidentes de trânsito na cidade, com policiamento diário até finais de semana. “Mas essa é uma ação que deve ser feita em conjunto com os órgãos responsáveis, condutores e a sociedade”, afirmou o comandante da PM, Gil Alexandre.

Para tentar conter furtos na área central e outros bairros de Três Lagoas, a Polícia Militar tem realizado um trabalho de inteligência fazendo levantamento com o apoio da Polícia Civil, com dados que ajudam a monitorar infratores que já tem passagem pela polícia.

No combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar de Três Lagoas tem atuado em conjunto com os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, municípios que possuem rotas da criminalidade. “Nós temos um bloco envolvendo esses estados e estamos fazendo operações para coibir essas práticas criminosas”, afirmou o comandante da PM, Gil Alexandre.