PM alerta os pais sobre cuidados no trânsito ao levar os filhos à escola

O recesso escolar das escolas municipais, estaduais e privadas finalizou nesta semana. Com a volta às aulas, surge também a preocupação com o trânsito, devido a correria do dia a dia dos pais ao deixarem seus filhos nas escolas. Muitos acabam infringindo as regras, parando em locais inapropriados e atrapalhando a passagem de outros motoristas.

O tenente da Polícia Militar, Lauro Sant’anna, alerta para a conscientização dos condutores e que respeitem as leis de trânsito nesse período. A polícia estará fiscalizando e aplicando multas.

Confira a reportagem abaixo: