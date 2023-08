PM apreende carga de cigarros com suspeita de contrabando em Três Lagoas

A Policia Militar apreendeu na manhã de sábado (26), uma carga de cigarros com suspeita de contrabando. Este resultado foi de uma operação da Guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar, que realiza policiamento no Posto Fiscal Jupiá de Três Lagoas, com o apoio dos agentes fazendários da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

As mercadorias ilegais estavam em um caminhão de uma transportadora. Segundo informou a corporação, o motorista apresentou três cópias de notas fiscais, que indicaram produtos lícitos para venda no Brasil, como óculos, confecções e gel fixador, porém foi encontrado também cigarros eletrônicos, que têm entrada proibida no território brasileiro. A suspeita é que a mercadoria tem origem o Paraguai.

Ainda de acordo a PM, transportar esses produtos ilícitos para o Brasil configura-se contrabando. Ao ser questionado, o condutor do caminhão relatou ser apenas motorista da transportadora, não sabendo que o conteúdo das caixas era diferente aos descritos nas notas fiscais. O caminhão saiu de Campo Grande com destino a Presidente Pudente, em São Paulo.

O motorista do caminhão, de 48 anos, foi conduzido como testemunha à Delegacia da Polícia Federal, em Três Lagoas. O caminhão e as mercadorias apreendidas foram apresentados à autoridade de Polícia Federal, para medidas cabíveis.