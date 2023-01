PM apreende cocaína em imóvel no Jardim Progresso

Uma equipe da Força Tática, do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante rondas pelo bairro Santa Luzia, foi abordada por uma moradora, que informou aos militares um local onde possivelmente estaria ocorrendo tráfico de drogas. Segundo ela, é constante a movimentação de usuários de drogas no local. O fato ocorreu neste domingo (15).

Após a denúncia, os policiais deslocaram em rondas na rua Alceu Silva, no Jardim Progresso. Em frente ao imóvel, a equipe se deparou com um homem. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir e jogou no mato um invólucro de cor branca aparentando ser cocaína. Os policiais deram voz de prisão em flagrante, mas o suspeito conseguiu escapar pulando os muros das residências.

Foi realizada uma varredura no imóvel, inclusive no quarto alugado pelo suspeito, e os policiais encontraram mais seis invólucros contendo cocaína, totalizando aproximadamente 940 gramas. O entorpecente foi levado para a delegacia de Polícia Civil.