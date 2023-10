PM apreende moto após flagrar piloto sem CNH digitando no celular

O Pelotão de Trânsito apreendeu uma moto Fan 150, de cor vermelha, após o condutor da moto passar pelos militares digitando no celular, enquanto pilotava a moto, no fundo da manhã desta sexta-feira (13), na avenida Antônio Trajando dos Santos, de frente com a rodoviária de Três Lagoas.



Militares do Pelotão de Trânsito do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), realizavam rondas pela região da rodoviária, quando no cruzamento com a rua Dr José Amílcar Congro Bastos, visualizaram um homem em uma moto vermelha, pilotando e digitando no celular.



Após presenciar a infração de trânsito, conforme o CBT (Código Brasileiro de Trânsito), no artigo 252, que prevê multa de R$293,47. Além de 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação),para que for flagrado, dirigindo ou pilotando veículo automotor e manuseando ou falando no celular. Foi feita a abordagem do veículo.

Durante a abordagem do veículo, foi pedido os documentos do veículo e a CNH do piloto. Para os militares, o piloto da moto disse não ter CNH, sendo necessário a aplicação da multa, conforme o art 162, do CBT, que prevê multa para aquele que for flagrado dirigindo veículo automotor sem documentação ou ceder veículos automóveis a quem não seja habilitado.

Por não haver alguém habilitado, para conduzir o veículo, foi feito as multas pertinentes às infrações de trânsito e o recolhimento da moto, que foi apresentada ao Detran-MS, onde foi levada para o pátio.