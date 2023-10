PM de folga auxilia em prisão de motorista bêbado e armado

Um policial militar de folga conseguiu realizar a prisão de um homem de 23 anos, por porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo em via pública no final da manhã deste domingo (1), na rua Antônio Esteves Leal, bairro Jardim Oiti, em Três Lagoas.



Por volta de 12h deste domingo, um policial militar de folga, transitava pela rua Jari Mercante, quando uma pessoa o reconheceu como PM e pediu por ajuda. Para o militar, o homem contou que uma pessoa teria discutido com ele e efetuado disparos com um revólver, após uma briga.



Durante o momento em que o militar ouvia o homem, o suspeito dos disparos, teria passado pelo local em um veículo de cor preta. O PM de folga teria ligado no telefone 190, e pedido apoio de uma viatura. A Força Tática foi designada a dar apoio ao PM de folga.

O militar teria seguido o suspeito e por telefone, passava as características e rumos que o suspeito tomava, até que a viatura de Força Tática, conseguisse abordar o carro. Em revista ao veículo, foi localizado de baixo do tapete do lado do motorista, um revólver calibre 32. Com dois cartuchos de munições no tambor, uma intacta e outra deflagrada.

Questionado sobre a arma de numeração raspada, o homem relatou que já teria o revólver a um bom tempo, sobre o disparo, o suspeito relatou aos policiais, que teria discutido com um desafeto e após ser ameaça de morte, teria ido até a residência para tirar satisfação e após uma briga, sacou o revólver e teria dado um tiro para cima, na intenção de intimidar o desafeto.



Foi dada voz de prisão ao homem de 23 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, portar arma com numeração raspada, disparo de arma de fogo em via pública, conduzir veículo automotor sem CNH e dirigir sob efeito de álcool, já que no teste do bafômetro, foi constatado 0,39 mg/L (miligrama de álcool, por litro de ar expelido dos pulmões), caracterizando crime de trânsito.

O homem foi preso em flagrante e conduzido a uma carceragem da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará pela audiência de custódia e posteriormente, recambiamento ao PSM (Presídio de Segurança Média) local.