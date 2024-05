Foragido é preso após ferir cabeça de mulher em residencial no Novo Oeste

Uma mulher, de 39 anos, sofreu um corte na cabeça após ser agredida pelo marido na noite de sexta-feira (24), no residencial Novo Oeste, condomínio Rubens Cunha, em Três Lagoas. A vítima foi socorrida depois de populares chamarem a Polícia Militar.

De acordo com boletim de ocorrência, ao chegar no local, os militares encontram a vítima e o homem, de 35 anos, suspeito pela agressão, no estacionamento do condomínio, quando a mulher gritava pedindo para ele sair do carro.

Continue Lendo...

O homem tentou fugir saindo pela porta do lado do passageiro do carro, mas foi capturado. Segundo a polícia, o homem estava com a roupa toda ensanguentada, mesmo assim foi revistado e preso. A mulher relatou que bateu a cabeça no chão quando a marido a empurrou.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O homem foi preso pelo crime de violência doméstica. Além disso, na 1ª Delegacia de Polícia Civil foi constado que havia ainda um mandado de prisão contra o agressor.