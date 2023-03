PM e Polícia Civil deflagram operação conjunta em Selvíria

Em reposta aos índices de criminalidade que a Polícia Militar e Civil deflagram a operação conjunta. A operação aconteceu na noite de sexta-feira (24), em Selvíria.

De acordo com as informações policiais, durante a operação foram abordadas 63 pessoas, 12 veículos abordados e vistoriados. No decorrer da ação, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendido 05 “trouxinhas” de crack, e 01 simulacro de arma de fogo.

A ação teve por objetivo prevenir e reprimir a prática de crimes no município, especialmente o tráfico de entorpecentes, o porte ilegal de armas de fogo e a venda de bebidas alcoólicas para menores.

As abordagens aconteceram em vários bairros do município e ação envolveu os policiais militares do 2º Pelotão, da 2ª Cia, do 2º Batalhão de Polícia Militar e o efetivo da Polícia Civil do Município de Selvíria, além de uma guarnição do Getam e uma equipe do CANIL do 2º BPM.