PM encontra arsenal com 500 munições e armas em ocorrência de briga de casal

Ao menos 568 munições e diversas armas, como revólver e espingarda, foram apreendidas pela Polícia Militar, em um residência, na avenida Antônio Trajano, no Centro de Três Lagoas. O flagrante ocorreu no sábado (15) quando a Força Tática da PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, no imóvel.

De acordo com os policiais, a equipe foi informada que uma mulher estava trancada em um cômodo da casa, após ser agredida pelo marido e ameaçada com uma faca. Ela acionou a PM porque o suspeito tentou arrombar a porta do quarto, onde a vítima estava.

No local, a equipe fez contato com a mulher, que relatou que estava com medo de sair para abrir o portão. Dessa forma, um policial pulou o muro para ter acesso ao lado de dentro. Ao avançar pelo quintal da casa, a equipe policial encontrou o agressor na cozinha.

Ele disse aos policiais que discutiu com a esposa. Momento em que a mulher saiu do quarto acusando o suspeito de tê-la agredido, de chegar bêbado em casa, agredindo-a com palavras de baixo calão. Também que teria pegado ela pelo pescoço e a empurrou. Diante disso foi dada voz de prisão ao homem, que acatou e seguiu respeitando todas as ordens dadas pela equipe policial.

No entanto, a vítima levou os policiais até ao quarto do casal, abriu uma gaveta do guarda-roupa e mostrou várias armas, como revólveres, espingardas, máquina de recarga, peças de armas, várias munições de vários calibres e outros acessórios usados para recarga de cartuchos, munições e manuseio de armas. Os policiais apreenderam também alguns pacotes lacrados com cédulas de dinheiro.

O armamento e o suspeito foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).