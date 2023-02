PM encontra no Jardim Carioca carro roubado e estacionado na contramão

A Polícia Militar recuperou na noite desta quinta-feira (16), em Três Lagoas, um veículo roubado que estava estacionado na contramão de uma rua. A ação foi feita por uma equipe do Getam do 2º Batalhão da Polícia Militar durante rondas, no bairro Jardim Carioca, na rua Vicente Leão.

Os policiais visualizaram um veículo, de cor verde, estacionado na contramão, sem a placa dianteira. Eles fizeram uma consulta no sistema policial e constataram que o automóvel havia sido furtado na quarta-feira (15), quando o condutor, ao dar “carona” a desconhecidos, estes determinaram que ele saísse do carro. Os ladrões roubaram o veículo e fugiram.

O veículo foi levado até a delegacia de polícia para ser entregue ao proprietário.