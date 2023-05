PM flagra motociclista 'empinando' em frente de casa noturna e acaba preso

Um motociclista acabou sendo preso, após ‘empinar’ a motocicleta em frente a uma casa de shows, no bairro Colinos, em Três Lagoas.

Segundo as informações policiais, uma equipe do Getam do 2°Batalhão de Polícia Militar em fiscalização na área central, e por volta das 0h15 de segunda-feira (8), flagraram o motociclista realizando manobra de direção na via pública.

Os policiais abordaram o condutor no cruzamento das ruas Bruno Garcia com Julio Mancini, sendo que durante checagens no sistema de segurança constataram que o autor possuía várias passagens por direção perigosa, pratica de lesão corporal na direção de veículo automotor.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e o veículo levado para o pátio do Detran.