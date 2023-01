PM identifica ladrões que assaltaram joalheria no Centro de Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas conseguiu identificar os dois assaltantes que roubaram uma joalheria no centro da cidade na última semana. A identificação foi realizada através de câmeras de segurança instaladas pela própria PM e também outros equipamentos de estabelecimentos comerciais, localizados nas imediações de onde aconteceu o crime.

Segundo Francisco Rogeliano Ferreira, Major do 2º Batalhão da Polícia Militar, os policias encontraram algumas semi joias e também roupas que foram incineradas na região do conjunto habitacional Novoeste.

Os objetivos foram apresentados e reconhecidos pelas funcionárias que estavam no estabelecimento no momento do assalto. Além das joias, elas disseram que as roupas que foram queimadas eram as mesmas vestidas pelos assaltantes.

Confira a entrevista completa abaixo: