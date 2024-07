PM de Três Lagoas orienta o que fazer em acidentes de trânsito

O caso do motorista que bateu um carro estacionado em frente a uma residência, no dia 14 de julho, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, chamou atenção e reforçou que muitos condutores têm dúvidas sobre como proceder em um acidente de trânsito.

O tenente do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, Lauro Santana, esclareceu em que casos a polícia vai até o local de um acidente de trânsito. Em casos de sinistros quando não tem vítima ou crime, há três opções que podem ser feitas:

A primeira é registrar boletim de ocorrência online no site da PMMS ou no Departamento de Trânsito; a segunda é chamar o juizado de trânsito; e a terceira é em casos em que pessoa necessita e exige a presença polícia, então, a legislação autoriza com alguns requisitos.

Veja mais na entrevista abaixo: