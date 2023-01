PM realiza prisão de casal que praticava furtos em estabelecimentos comerciais de Três Lagoas

Na madrugada dessa quinta-feira (5), equipes de Rádio Patrulha prendeu um casal que praticava furtos em estabelecimentos comerciais de Três Lagoas. Eles utilizavam um veículo Renalt Clio, e foram flagrados por circuito de segurança do comércio, onde agia de forma sincronizada.

Enquanto o homem fazia o arrombamento, a mulher lhe dava cobertura e sempre que passava algum veículo ou alguém, ela fingia que estava namorando. Fatos estes flagrados pelas câmeras de segurança.

Após realizar rondas pelo bairro Santo André, a equipe policial avistou na Rua José Amílcar Congro Bastos de fronte a residência Nº 414, o mesmo veículo Renalt Clio estacionado. Após pedido de apoio de outra equipe policial, elas realizaram um monitoramento do local, até que alguém saísse com o veículo para proporcionar a abordagem policial.

Foi flagrado pelas equipes outro veículo, um VW Gol que chegou ao local e um indivíduo saiu de dentro da casa onde estava entregando algo para a pessoa desse Gol. Constatado as informações, as equipes abordaram o morador da residência no portão da casa e neste mesmo momento foi solicitado um apoio ao Pelotão de Trânsito.

O indivíduo abordado pelas equipes de Rádio Patrulha na residência, de início se identificou como sendo “A. R. F.” e após ser informado dos fatos de furto, bem como das imagens das ações, o indivíduo então resolveu confessar ser o autor dos furtos e que na verdade se chama R. F. B. C. que inclusive se encontrava foragido do sistema prisional de São Paulo.

Que neste momento veio a Srª R. T. S. (esposa) do autor, a qual também foi reconhecida como autora dos furtos conforme as imagens mostraram, vindo também a confessar.

Quando perguntado sobre os objetos dos furtos, R. relatou que a maioria ainda estava em sua posse no interior de sua residência. Os policiais foram até o quarto do casal e constataram todo o material produto de furto sendo vários Notebooks, uma TV, monitores de computador, celulares e diversos outros produtos, além de nos apresentar também três chaves mixas que utilizava para abrir as trancas dos estabelecimentos.

Quando questionado sobre o que havia entregado ao condutor do veículo Gol, o autor respondeu que se tratava de um Vídeo Game Play Station 4, produto de furto que acabara de vender. Foi ainda localizado com o autor a quantia de R$ 500,00 dinheiro este passado pelo receptador como parte do pagamento e que outros R$ 300,00 seriam lhe repassados via PIX.

O casal de autores ainda relatou que desde que chegaram à cidade, cerca de dois meses, começaram a praticar os furtos. Diante do exposto, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos presos até a DEPAC sem lesões corporais para providências, juntamente com o material relacionado na ocorrência.

A equipe do Pelotão de Trânsito iniciou diligências e efetuou a abordagem ao veículo VW Gol na Rua Custódio Andries número 666 do bairro Santa Terezinha. O condutor A R B N foi questionado a respeito do referido objeto e relatou a equipe que estaria no interior da residência embaixo da pia de cozinha.

A equipe localizou o objeto no local indicado bem como 2 controles sem fio (Playstation 4) e um cabo de alimentação de energia. O autor relata ter pago a quantia de R$ 1000 pelo aparelho e teria como intenção realizar comércio. Durante a busca feita no imóvel, quando questionado sobre ilícitos, o autor mostrou o local na estante da casa, onde fora localizado dois pequenos tabletes de maconha pesando 28g, que disse ser para seu consumo.

O veículo Gol com o receptador e de posse do Play Station citado, bem como a droga, foram conduzidos pelo Pelotão de Trânsito e apresentado à DEPAC Três Lagoas sem lesões, ficando à disposição da autoridade policial.