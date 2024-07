PM resgata irmãos de 8 e 1 ano, e prende mulher por abando de incapaz

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 26 anos, pelo crime de abandono de incapaz, após os dois filhos da suspeita, serem encontrados sozinhos na residência, enquanto a mulher estaria supostamente em um bar, na manhã de sábado (6), na rua Domingos Rimoli, bairro Santo André, norte de Três Lagoas (MS).



As 6h30 de sábado (6), a Polícia Militar foi chamada para comparecer em uma residência, na rua Domingos Rimoli, onde duas crianças estariam gritando por socorro. Ao chegar no local os policiais avistaram as crianças que pela janela, gritavam desesperadas por socorro.

Temendo que as crianças tivessem sofrendo algum risco de vida iminente, foi feito a entrada forçada no imóvel, onde foi encontrada uma menina de 8 anos, e o irmãozinho dela, um menino de 1 ano de vida. No imóvel, não havia nenhum adulto, ou responsável pelas crianças. O Conselho Tutelar foi chamado e uma conselheira tutelar ficou responsável pelas crianças.

Durante o atendimento da PM no local, uma mulher de 26 anos, teria chegado ao local, dizendo ser a mãe das crianças e indagando, o que a PM estaria fazendo no local. Questionado o o motivo de deixar os filhos, menores de idade, sozinhos, a mulher teria dito aos policiais, que teria trabalhado das 14h de sexta-feira até meia-noite e após sair do trabalho, teria sido chamada por colegas de serviço, para irem a um barzinho nas proximidades e ingerido bebidas alcoólicas com as colegas.



Foi dada voz de prisão em flagrante, a mulher pelo crime de abandono de incapaz e a mulher apresentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Nessas situações o Conselho Tutelar procura familiares próximos, que se enquadre no perfil mínimo que possa garantir a integridade das crianças para que possam ficarem responsáveis, como pai, avós ou tios.