PM resgata mulher e bebê de cárcere privado após agressões e ameaças

A Polícia Militar regatou uma mulher e um bebê de dois meses de vida, que supostamente foram agredidos por um homem, de 22 anos, e mantidos em cárcere privado. Aos policiais, após ser resgatada, a mulher contou que o ex-marido não aceita o fim do relacionamento e, no sábado (23), teria agredido ela e o filho do casal, de dois meses, com uma barra de ferro. Inclusive, agredido o próprio filho, na cabeça. O resgate ocorreu no domingo (24).

Após as agressões, a mulher e a criança foram trancadas na casa e ameaçadas de morte pelo suspeito, que foi preso pela PM. O homem recebeu voz de prisão por violência doméstica, ameaça de morte, lesão corporal dolosa e por cárcere privado. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara (MS), onde prestou depoimento e foi preso em flagrante delito.