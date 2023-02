PM vai fiscalizar crimes de importunação sexual no carnaval

A Polícia Militar de Três Lagoas vai fiscalizar os crimes de importunação sexual durante os dias de folia do carnaval, que acontece no próximo final de semana. As ações devem acontecer em clubes, casas noturnas e em locais que tenha muita aglomeração de pessoas.



Segundo o tenente Renato Ribeiro, a importunação se caracteriza por qualquer ato libidinoso que aconteça sem permissão para satisfazer o desejo de quem está importunando. “É uma passada de mão, um esbarrão proposital que não se encaixa nos crimes de estupro, mas que acontece sem o consentimento da vítima”.

Um vídeo divulgado em grupos de mensagens pela própria Polícia Militar pede ainda a conscientização dos foliões de que se a pessoa disse não, esta resposta deve prevalecer. O vídeo explica ainda que beijo roubado a força, puxão no braço ou no cabelo, agarrar pela cintura também se enquadram em crimes de importunação sexual.

