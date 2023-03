PMA alerta sobre regras para pesca mesmo com o fim da Piracema

Desde o dia 1º de março a pesca voltou a ser liberada nos rios do Estado. Entretanto, a Polícia Militar esclarece que esta prática não pode ser feita de forma indiscriminada e os pescadores, tanto profissionais quanto amadores, devem seguir as regras impostas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.

De 2020 para cá, só é permitido ao pescador amador levar um exemplar de peixes de espécie nativa como : Pacu, Pintado, Cachara, Jaú entre outros. Também é possível pegar cinco exemplares de Piranhas, desde que estejam entre as medidas mínima e máxima. Se a pescada estiver fora dos tamanhos permitidos, deve ser solta imediatamente. A pesca do dourado segue proibida até 2024, conforme a Lei nº 5.321 de 10 de janeiro de 2019.

Não há cota para as espécies consideradas exóticas como Apaiari, Bagre Africano, Black Bass, Carpa, Peixe-rei, Sardinha-de-água doce, Tilápia, Tucunaré, Zoiudo, Tambaqui, o pescador pode levar qualquer quantidade que conseguir pescar. As espécies são consideradas exóticas por que não pertencem à fauna local.

O pescador profissional habilitado precisa portar sempre a carteira de pesca emitida pelo Imasul e pode usar alguns petrechos permitidos como anzóis de galho e até cinco boias fixas. É preciso haver ainda a identificação com o nome do pescador e o número da autorização ambiental.

De acordo com a PMA, neste último período da piracema, 2022/2023, foram apreendidos em todo o Estado mais de 500 quilos de pescado; 33 pescadores foram multados. Todavia, em Três Lagoas, segundo o Sargento Maurício Bersaneti, o balanço da operação foi considerado positivo. Foram apreendidos 26% menos de pescado do que em operações anteriores: 279 quilos.