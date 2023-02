PMA apreende 600 metros de rede de pesca e recolhe 31 kg de pescado ilegal no rio Paraná

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas encontrou, no rio Paraná, 15 redes de pesca emendadas, medindo 600 metros. Durante a retirada do material, aproximadamente 10 kg de peixes estavam presos aos petrechos ilegais e 31 kg estavam mortos. O flagrante ocorreu na tarde desta quarta-feira (22).

O pescado que estava morto, depois de atestado por profissional de que era próprio para o consumo, foi doado para a instituição filantrópica Instituto "Vila Vicentina", que trabalha na proteção social de idosos e famílias em vulnerabilidade, na cidade. Os peixes vivos foram soltos no rio.

De acordo com a PMA, por causar este tipo de mortandade de peixes, a prevenção ao uso e retirada dos rios de petrechos proibidos com grande poder de depredação, especialmente, as redes de pesca, é fundamental para a conservação dos cardumes.

Dessa forma, a PMA informou que precisa se manter nos rios em fiscalização constante para evitar que as pessoas realizem pescarias de forma ilegal. Os proprietários do material apreendido não foi encontrado.