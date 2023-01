PMA apreende rede de pesca com pescado na barragem da usina da CTG, em Três Lagoas

A 6ª Cia da PMA (Polícia Militar Ambiental) apreendeu 12 de redes de pesca, soltou sete peixes que estavam presos na rede e recolheu 10 quilos de pescado que já estavam mortos, do rio Paraná. O fato aconteceu na madrugada de quarta-feira (18), próximo da barragem da usina hidrelétrica da CTG, em Três Lagoas.

Conforme a informação da PMA, está apreensão faz parte da fiscalização para coibir a pesca predatória durante a piracema.

Ainda de acordo com a PMA, ninguém foi preso, as redes foram armadas bem próximo da comportas da usina, e mediram 500 metros, os peixes que estavam vivos, porém presos no petrecho foram soltos e os 10 quilos de pescados mortos serão doados para instituição filantrópica, depois de atestado de que estão próprios para o consumo.

A PMA ainda ressalta que a pesca é proibida neste período, especialmente em locais de acúmulo de cardumes, dentre eles as proximidades das comportadas das usinas hidrelétricas, onde a pesca é proibida até 1.500 metros de distância, a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas está com equipes realizando fiscalização nos rios Paraná, Verde, Sucuriú e afluentes, na operação piracema.