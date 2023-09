PMA e Semea resgatam mula após denuncias de maus tratos no Cinturão Verde

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) junto com a Polícia Militar Ambiental (PMA) resgataram uma mula, nesta quarta-feira (27), que estaria sofrendo maus-tratos, no Cinturão Verde, área rural de Três Lagoas.

No final da tarde de quarta-feira, um homem, de 59 anos, foi levado até a 2º Delegacia de Polícia Civil, no bairro Vila Piloto, após uma médica veterinária e militares do Pelotão de Polícia Militar Ambiental receberem informações de que um animal estaria sofrendo abuso e maus-tratos, em um lote do Cinturão Verde.

Confirmada as denúncias, os funcionários da Semea e os militares da PMA procederam com a apreensão da mula e conduziram o homem até a delegacia mais próxima. Na delegacia, o suspeito prestou depoimento e foi autuado pelo crime de maus-tratos e liberado para responder ao processo em liberdade.