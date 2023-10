PMA realiza operação em rios e em rodovias contra pesca predatória

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental iniciou a "Operação Padroeira", em todo estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo é intensificar a fiscalização e o patrulhamento com o intuito de coibir crimes e infrações ambientais, sobretudo relativas à pesca predatória.

De acordo com a PMA, nos períodos de feriado prolongado a procura de pescadores amadores/desportivos pelos rios do estado tende a aumentar, inclusiv, por pessoas de outras regiões do país. Em Três Lagoas, os rios Sucuriú e Paraná, são monitorados pelos policiais ambientais. A PMA busca intensificar o patrulhamento fluvial e as barreiras terrestres visando coibir a prática criminosa.

Outra preocupação é quanto à proteção de animais silvestres nesses períodos, tendo em vista o aumento do fluxo de veículos nas rodovias. A Polícia Militar Ambiental alerta aos condutores para que redobrem a atenção nas rodovias, principalmente, nos períodos de pouca luminosidade, entardecer e amanhecer, quando os animais estão mais ativos, com maior probabilidade de transitar na pista.