PMR apreende menor com 1,2 toneladas de maconha em carro roubado

Um menor foi apreendido pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) com um carro roubado que estava carregado com 1,2 mil kg de maconha, além de 400g de Skank na tarde desta quarta-feira (22) na rodovia MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia.



A Polícia Militar Rodoviária informou por meio de nota à imprensa, a prisão de um adolescente de 16 anos, que dirigia uma caminhonete Fiat Toro pela rodovia MS-395. Os policiais teriam tentado abordar o veículo que não teria obedecido as ordens de parada, iniciando uma perseguição pela rodovia.



Durante a perseguição o menor que dirigia o veiculo teria tentado acessar uma estrada vicinal e abandonar a caminhonete com a droga, mas foi perseguido e detido. Em consulta as placas da pick-up, foi constatado que a caminhonete teria sido roubada no estado do Paraná.

O menor foi apreendido e junto com a droga, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. O veículo foi periciado e segue no pátio do Detran-MS daquela cidade, a espera da presença da vítima para realizar a retirada, após ser informada pela Polícia Civil que o veículo havia sido apreendido pela PMR.