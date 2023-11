PMR divulga balanço da operação 'Operação Finados 2023' em MS

Foi encerrada a “Operação Finados 2023” da PMR/MS (Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul), às 6h da manhã, desta segunda-feira (6), em todo o estado de Mato Grosso do Sul.



Em nota divulgada à imprensa, a PMR informou que, de quinta-feira (2) a segunda-feira (6), foram abordadas 3.208 pessoas e vistoriados 2.693 veículos. Também foram registrados sete atendimentos de acidentes, com 10 feridos e uma pessoa foi presa em flagrante por dirigir embriagada. Não houve registro de mortes nas rodovias estaduais.



Também foram aplicados 531 autos de infrações, a maioria por ultrapassagem em local proibido, dirigir veículo automotor sem CNH, veículos em péssimo estado de conservação e desrespeito da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança.

Continue Lendo...



As ações que visaram a redução de acidentes e combate a crimes de tráfico e roubo também resultaram na recuperação de três carros com queixa de roubou ou furto, apreensão de 168 kg de maconha, além de 7,8 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Quatro pessoas foram presas e o prejuízo estimado ao crime organizado foi de aproximadamente R$ 1,658 milhões.



Em nota, a PMR pede aos usuários e motoristas que repeitem as leis de trânsito e redobrem a atenção para evitar acidentes e reforça o telefone 198 para atendimento de emergência nas rodovias estaduais.