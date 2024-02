PMR registra cinco acidentes nas rodovias estaduais no carnaval

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito iniciaram, na sexta-feira (9), a Operação de Carnaval 2024, com fiscalização nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira (12), foi divulgado um balanço parcial das ocorrências.

No domingo (11), a Polícia Militar Rodoviária Estadual registrou um acidente, na MS-112, saída de Três Lagoas para o município de Inocência, quando um o motorista, de 33 anos, conduzia um veículo, da linha furgão, e perdeu o controle da direção, na pista. O motorista saiu ileso do acidente. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Continue Lendo...

A operação carnaval registrou 5 acidentes, nenhum fatal, apenas 4 pessoas feridas. Ainda segundo o levantamento, 2.084 veículos foram abordados e 416 autos de infração foram aplicados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação de fiscalização e segurança viária encerra nesta quarta-feira (14), e além de blitz da lei seca, em pareceria com as demais forças de segurança pública, os agentes de fiscalização atuam nas principais rodovias estaduais e nas cidades turísticas de maior fluxo.

Confira na reportagem abaixo: