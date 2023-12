Polícia alerta para o golpe do 'falso código do PIX'

O PIX revolucionou o modo como as pessoas fazem transferências bancárias no Brasil. Porém, infelizmente, a ferramenta virou alvo de golpistas, por isso, é fundamental estar atento e conhecer os principais golpes para não cair neles.

O número de fraudes associados ao PIX tem crescido no país. A dona de casa, Maria da Conceição, por exemplo, conta que usa o PIX com frequência no seu dia a dia, principalmente, para pagar as contas no final do mês. Infelizmente, ela já caiu em golpe pela internet e orienta as pessoas para que tomem cuidado ao usar o sistema. “Que a gente confira os dados para ver se está correto antes de enviar para a pessoa desejada. É uma ferramenta que ajuda muito, não precisa ir em uma lotérica para pagar nossos boletos. Eu acho correto, mas tomem muito cuidado”, alertou.

Para vários segmentos, e até mesmo uma conta de luz ou transferir algum valor para outra pessoa, o PIX já é o método de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Quem utiliza as redes sociais e acompanha os noticiários, com certeza já ouviu falar do “golpe do falso PIX”. Estelionatários utilizam sites fraudulentos com nomes e falsas contas de luz para desviar dinheiro dos usuários.

Esses e outros tipos de golpes têm se tornado comum em transações online e é sempre bom checar se os dados são realmente da pessoa para quem deseja enviar o dinheiro, como explicou o delegado titular da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Rodrigo Camapum.

“A ferramenta do PIX veio para facilitar nossa vida, porém é necessário cuidado ao realiza o pagamento, pois alguns links maliciosos geram contas com nomes parecidos de recebedor. Por isso, é importante ao efetuar o pagamento, observar o nome do recebedor”, alertou.

COMO FUNCIONA

O PIX funciona por meio de chaves de identificação, que podem ser associadas a uma conta bancária, número de telefone celular, CPF ou e-mail, e agiliza as transações, além de facilitar o dia a dia do consumidor. Para se proteger contra golpes, é importante sempre seguir medidas de segurança, como não compartilhar informações pessoais, verificar sempre a autenticidade das mensagens e evitar transações com desconhecidos ou em site não confiáveis.