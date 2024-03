Polícia alerta sobre aumento de 'falsa denúncia' em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas alerta para casos de falsa comunicação de crime que têm sido registrados, nas delegacias. Nos últimos meses, denúncias, para de furtos e roubos, que chegaram ao órgão não eram verdadeiras, o que resultou em processo criminal contra os denunciantes.

De acordo com as apurações internas da Polícia Civil, muitas denúncias são motivadas pela necessidade das pessoas em justificar e explicar a perda ou venda de bens aos familiares para até encobrir gastos indevidos com entorpecentes. Um caso de falsa denúncia recente, envolve um homem, de 57 anos, que procurou a 1ª

Delegacia de Polícia Civil e relatou que no mês de fevereiro, foi abordado por dois homens quando caminhava em uma calçada no bairro Jardim Dourados. Alegou ainda, que os supostos assaltantes roubaram sua carteira e celular.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) teve acesso às câmeras de segurança das residências nas proximidades de onde ocorreu o suposto crime e não encontrou indícios dos fatos relatados. O SIG encerrou o inquérito concluindo que o assalto se tratava de uma denúncia falsa. Os investigadores descobriram que o home foi à

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no dia seguinte, afirmando ter encontrado a carteira e confessou que não houve roubo algum. Ele queria apenas registrar a perda, pós não se recordava onde havia deixado os pertencentes. O homem vai responder criminalmente pela falsa comunicação de crime.

Outro caso semelhante ocorreu também em fevereiro, quando um homem procurou a delegacia alegando ter sido assaltado por um suspeito armado ao sair de uma agência bancária na área central de Três Lagoas. Ele relatou na ocasião que supostamente havia perdido o valor R$ 8 mil. O caso foi investigado pela polícia, e também foi constado falsa denúncia. O denunciante também responde criminalmente por falsa comunicação de crime.