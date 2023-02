Vinte e três veículos são furtados e polícia alerta sobre descuido

Os furtos de veículos, carros ou motocicletas, são recorrentes em Três Lagoas. Por isso é importante adotar alguns hábitos de segurança que vão ajudar a evitar que ocorrências deste tipo aconteçam.

Não deixem nada à mostra do interior do veículo: documentos, bolsas, pastas, roupas e outros objetivos devem ser guardados no porta-malas ou então no porta-luvas. Evite ainda colocar no carro ou na moto algum adesivo que possa fornecer informações pessoais como onde trabalha ou estuda e ainda locais que costuma frequentar.



Vale a pena também insistir em equipamentos de segurança como alarmes para evitar a ação dos ladrões.

Confira a reportagem completa: