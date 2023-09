Polícia aponta indícios de que criança não foi sequestrada

O suposto sequestro de uma criança, de apenas 10 anos de idade, na saída da Escola Municipal Parque São Carlos, em Três Lagoas, pode não ter, de fato, ocorrido. A Polícia Civil anunciou haver indícios, a partir da análise de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região, de que o sequestro não passou de uma mentira. O delegado Matheus Souza Oliveira de Palma, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), contou que criança aparece nas filmagens em horário que, em tese, estaria sequestrada.

No entanto, está caminhando tranquilamente e olhando estabelecimentos comerciais. Ele também destacou que as investigações continuam e que aguarda a análise de outras câmeras de segurança e também da vinda do exame de corpo de delito. O boletim de ocorrência sobre o suposto fato foi registrado na segunda-feira (28), à noite. O caso teria ocorrido, na saída da Escola Municipal Parque São Carlos, em Três Lagoas, por volta de 11h, do mesmo dia, envolvendo uma caminhonete preta.



O delegado Matheus Palma destacou que as imagens de segurança registraram o veículo percorrendo as redondezas, quando foram iniciadas as investigações.. Segundo o delegado, a caminhonete, no mesmo dia, foi identificada, assim como o motorista e outro homem.

A mãe da menina esteve, nesta sexta-feira (1º), na DAM, onde tramita o inquérito, para ser ouvida novamente e tentar reconhecer os dois suspeitos. Fotos foram apresentadas para a mulher e a vítima. “No entanto, nenhum desses homens foi reconhecido pela vítima e a polícia descarta, nesse momento, a participação deles no crime”, disse o delegado. A menina chegou a contar para a mãe que caminhou do Centro até chegar em casa. O motorista não a perseguiu e foi embora.

ENTENDA O CASO

A estudante seguia a pé para casa quando ainda na calçada da escola contou que teria sido abordada por um homem, que conduzia uma caminhonete. Na ocasião, ele saiu do veículo, tampou a boca dela, fazendo com que a criança desmaiasse. Assim que acordou, a menina percebeu que estava no banco de trás da caminhonete e pelo retrovisor central do veículo, viu o motorista fazendo sinal para que ela ficasse quieta.

Eles estavam na área central da cidade, próximo à esplanada da NOB, no ponto onde tradicionalmente são realizados eventos. No momento em que a caminhonete parou em um semáforo, a criança percebeu que a porta do veículo não estava travado conseguiu fugir