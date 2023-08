Polícia apreende armas em casa de universitário suspeito de ameaçar matar professores e alunos

A Polícia Civil de Três Lagoas realizou, nesta segunda-feira (21), um mandado de busca e apreensão, no bairro Jardim Itamaraty, na casa de um universitário suspeito de ameaçar ataques contra alunos, professores e coordenadores da Faculdades Integradas (Aems). Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da 2ª Delegacia de Polícia Civil apreenderam uma Espingarda artesanal com coronha de madeira, um simulacro de submetralhadora e um facão, com cerca de 50 cms de lâmina. De acordo com a polícia, o universitário não foi encontrado na casa. A equipe de reportagem do JPNews entrou em contato com a assessoria jurídica da faculdade, que confirmou a veracidade dos fatos e que foi registrado boletim de ocorrência sobre as supostas ameaças.

De acordo com a faculdade, o suspeito era estudante do curso de Direito e foi afastado no mês de junho da sala de aula por conta de um processo disciplinar aberto contra ele por má conduta. Não contente com a situação, o universitário teria gravado um áudio fazendo ameaças contra a instituição. O áudio viralizou nos grupos de mensagens, o que levou a unidade de ensino a registrar o caso na delegacia.

Ainda segundo a faculdade e testemunhas, o estudante de Direito se mostrava uma pessoa muito agressiva. O delegado da 2ª Delegacia da Polícia Civil, Orlando Sacchi, disse ao JPNews que não há mandado de prisão contra o universitário, porém, a polícia busca encontrá-lo para esclarecimentos sobre as supostas ameaças. “O imóvel parecia abandonado e algumas pessoas relataram que o rapaz não frequentava a residência há mais de uma semana. Ele morava sozinho”, concluiu.