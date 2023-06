Polícia apreende drogas, celulares e munição

Em ação coordenada pela SIG (Seção de Investigações Gerais) de Três Lagoas, a Polícia Civil realizou a "Operação filhote". O objetivo foi o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, em residências distribuídas por diversos bairros da cidade, e numa das celas da Penitenciária de Segurança Média.

Participaram da ação agentes das unidades da Polícia Civil do município e policiais penais da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A operação é resultante de trabalho desenvolvido pela SIG e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), após a apreensão de um adolescente de 17 anos de idade, que foi flagrado com diversas porções de maconha e crack, no mês de abril deste ano.

No desdobramento das investigações, os agentes conseguiram elucidar um grupo criminoso que se utilizava do adolescente para comercialização de substâncias entorpecentes. Os policiais também conseguiram localizar suspeitos pelo fornecimento e armazenamento das drogas, bem como o encarregado de receber os valores em dinheiro da venda dos entorpecentes. Também o motorista de aplicativo que realizava o transporte do adolescente para as transações criminosas.

Durante a operação, foram apreendidas diversas porções de substância análoga à maconha, uma munição calibre 357, grande quantia em dinheiro e dezenas de aparelhos celulares.

Três pessoas foram conduzidas à sede da SIG, onde um homem, morador da região do Guanabara, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Outro suspeito foi indiciado pelo crime de posse irregular de munição e pela posse de substância entorpecente.

O adolescente foi novamente apreendido pelo ato infracional equipado ao crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam visando a extensão da associação criminosa, para alcançar outros participantes dos crimes apurados.