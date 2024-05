Mulher é presa transportando folhas de coca em ônibus

Uma mulher foi presa, pela Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (16), no posto fiscal do Jupiá, em Três Lagoas, transportando uma carga com folhas de coca em um ônibus, que fazia linha de Campo Grande a São Paulo.

Além de passageiros, o ônibus também transportava pequenas encomendas e parou no posto fiscal para carimbar notas. Na ocasião, o veículo foi abordado por agentes da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Após indicação de que algo ilícito estava sendo transportado no ônibus, a polícia foi acionada. Ao vistoriar as bagagens, os militares localizaram a droga na mala da mulher. A suspeita recebeu voz de prisão e foi levada para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).