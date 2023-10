Polícia apreende vaso de planta com maconha em Água Clara

Na noite desta quinta-feira (12), por volta das 21h30, uma equipe do 3º Pelotão de Água Clara, pertencente à 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar, recebeu uma denúncia de maus-tratos a uma criança. Em resposta à denúncia, os policiais se deslocaram até a rua Ozires Pereira, situada no bairro Jardim Nova Água Clara.

Ao adentrarem a residência indicada, os agentes de segurança visualizaram uma planta da família das Canabiáceas (conhecida como maconha), plantada em um vaso. Ao ser questionado sobre a presença da planta, o morador justificou que era um usuário e a mantinha para consumo pessoal.

Diante dos fatos, o homem e a planta foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram apresentados para os procedimentos necessários.