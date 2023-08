Polícia busca por preso que fugiu de penitenciária enquanto fazia limpeza na área externa

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) investiga a fuga de um preso da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. De acordo com informações do órgão, o detento, de 44 anos, fugiu na sexta-feira (25) e até o momento não foi localizado.

O preso estava realizando uma limpeza na parte externa da penitenciária. Segundo a Agepen, ele tinha autorização para esse tipo de serviço utilizando, inclusive, um trator. No entanto, ele aproveitou da situação e fugiu. Ele cumpre pena por tráfico de drogas, abandonou o trator e fugiu a pé pela região de mata.